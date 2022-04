Norohasina RAJAOBELINA

Ayant déjà côtoyé le monde d’édition dans une maison d’édition comme metteur en page et ayant travaillé dans la rédaction pendant presque 8 années et sur divers thèmes, je suis prête à continuer mes activités dans la même voie.



Je suis familière avec différentes rubriques telles que la décoration, la mode, la cuisine, la santé et bien d’autres encore, mes écrits ont illustré les pages de reunitoo.re. Mais mes expériences ont aussi touché d’autres thèmes : tourisme, voyage et publicité entre autres.

Je suis également intéressée par les nouvelles à éditer sur Inernet (genre E-book) pour avoir pu travailler avec un prestataire en écrivant des romans de 25 pages à 50 pages, sur divers scénarios.

Je suis prête à collaborer avec des personnes qui opèrent dans ces domaines.