Malalatiana ANDRIAMANGA

Diplômé d'un baccalauréat professionnel en comptabilité et un niveau BTS assistant de gestion PME/PMI, J'ai sept années d'expérience dans l'administratif.

Avec une triple vision (administratif, comptable et accueil), je maîtrise parfaitement le pack office.

Je parle anglais et mon espagnol est de niveau scolaire.



Je suis ponctuelle, rigoureuse, dynamique et organisée. Dotée d'un très bon relationnel et souriante, je peux faire face à des situations d'urgences.



Grâce à mon expérience dans le milieu associatif, j'aime la polyvalence et on reconnait mon sens de la confidentialité.



Disponible immédiatement, je suis à la recherche d'un CDD de 7 mois maximum en raison d'un projet professionnel qui commencera en décembre 2014.



Mes compétences :

Pack office

Standard

Accueil physique et téléphonique

GED (Gestion éléctronique des documents)