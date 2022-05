Malanda Baba DIANE

Je suis Diane Malanda Baba, je suis ne en République du Congo a Brazzaville.

Entre 1988-1994, j'ai fait mes études primaires a l’école de la fraternité.

En 1994, j'ai obtenu mon C.E.P.E puis mon concours d’accès au collège a Brazzaville.

De 1995-1997, j'ai fréquenté simultanément le collège Angola libre, celui du 08 Février puis le collège Raphaël bouboutou.

Entre 1997-1999, mes études étaient perturbées par la guerre civile du Congo Brazzaville.

En 2000, j'ai fait une année blanche due a mon voyage en pleine année scolaire du Congo vers la Cote d'ivoire.

En 2001, reprise des cours cette fois ci en République de Guinée a partir de la classe de quatrième.

En 2002, admission au Brevet d’Études du Premier Cycle au collège Kipe situe dans la banlieue de Conakry.

De 2003-2005 je fréquentai le lycée Kipe ou j'ai obtenu mon bac 01 en classe de première suivi de mon admission en 2005 au Bac 02 en classe de terminale toujours au lycée Kipe.

Au cours de la même année j'ai été admis au concours d’accès aux institutions d'enseignement supérieure.

De 2005-2010, je fréquentai l’Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme de Conakry d’où je suis diplômé.

Et, depuis le 18 juillet 2011, je suis employé au Bureau d’Études TAS International SAU.

Aujourd'hui, j'envisage faire une carrière internationale et c'est pour cette raison que je me suis inscrit sur Viadeo pourvue d'accroitre davantage mes chances.

J'avoue que j'aime l'Architecture, je tiens a faire une carrière a dimension internationale.

Diane Malanda Baba.





Mes compétences :

Connaissances en urbanisme

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Autocad

Photoshop

Etats des lieux

Conception architecturale

Photographie

Artlantis

Microsoft office