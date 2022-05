Malanda ERMES WILFRIED

Mon expérience dans de grandes firmes de transport, d’industrie et de commerce est dans le domaine Logistique au sens large du terme (Transit, Douane, Achat, Approvisionnement, Gestion de Production, Gestion de Stock).

J’’ai pu découvrir et appréhender les différents métiers liés à la Logistique dans des milieux divers et varies tels que le transport maritime avec SDV (groupe Bolloré), l’Industrie de production de gaz industriel avec Air Liquide,le commerce et la concéssion avec Sho-congo Tractafric.

Ce panel de spécialités me permet donc d’avoir une vision globale de la Chaîne Logistique en amont et en aval et d’avoir une flexibilité très importante.