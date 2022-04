De Jean-Axel DESPOTY PETRO

Jeune homme célibataire et sans enfant.



Ayant étudié à BEM Dakar en Bachelor marketing communication et développement commercial en 2010, après l'obtention d'un Diplôme de Technicien Supérieur en commerce international à Dakar en 2008.

Je travaille actuellement à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville pour le compte d'un projet minier de la société à TOTAL EP CONGO. Très engagé, pour le développement de l'Afrique et du Congo en particulier, pour des projets de représentation de marques internationales et ou de partenariats, je suis disposé pour cette cause en collaboration avec un ou des partenaires locaux ou internationaux.



Amical,chaleureux,Rigoureux,dynamique, cultivé et informé sur l'actualité.



Mes compétences :

Achat

Marketing

Communication

Logistique

Commercial

Transit Aérien et Maritime

Banque assurance