Seydina NDIAYE

Je suis très sensible à l'appropriation des technologies de l'information par les pays africains et essaie de m'engager le plus possible dans cette voie aussi bien dans le cadre de mes activités professionnelles qu'associatives. Je crois au potentiel africain dans ce secteur et vu le gap existant il y a un réel challenge à mettre les choses en place.



J'ai fait une grande partie de ma carrière dans des entreprises publiques et privées françaises, avant de revenir au Sénégal en juin 2006 pour mettre en place SeySoo SARL et enseigner à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.



J'ai évolué ces dernières années dans les secteurs du développement logiciel et des services informatiques à Paris (SDC Informatique, Pertinence Data Intelligence) après avoir passé plusieurs années dans la mise en œuvre de solutions logicielles innovantes basées sur l'Intelligence Artificielle dans le secteur agronomique (INRA de Toulouse et de Bordeaux).



Mes compétences :

Organisation

CMMI

Qualité logicielle

UML

Innovation

Energies renouvelables

Photovoltaïque