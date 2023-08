Assane DIA

Bonjour,



Évoluant dans le secteur bancaire depuis 2000, j'ai eu à occuper plusieurs postes de responsabilité (multifonctions, assistant commercial, chargé de clientèle, responsable d'agence, superviseur de bureaux) entre la SGBS (4 ans) et la CBAO Attijariwafa Bank (près de 7 ans).



De Juin 2011 à Décembre 2011 j'ai eu en charge le lancement et le développement du pôle particulier au niveau de Alios Finance Sénégal, établissement financier présent au Sénégal depuis 2006.



De Janvier 2012 à Mars 2013 je fus Gestionnaire S.M.E(Small & Middle Entreprise) au niveau de Ecobank SÉNÉGAL avec pour rôle de développer tous les portefeuilles du SME et des grandes entreprises locales.



De Mars 2013 à Septembre 2016 j'ai eu en charge la chaine de valeur au niveau du Domestic Bank avec pour rôle de capter le business qui tourne autour de nos clients en collaboration avec le Corporate, le Local Corporate et le Public sector.



Je supervise en même temps l'équipe de commerciaux du Sales Hub qui a pour mission d'élargir le portefeuille clientèle des agences du réseau de Ecobank Sénégal.



Depuis Octobre 2016 j'occupe le poste de Head Agency Banking & Subagent avec pour mission de développer le Réseau de Distribution au niveau du Consumer Banking.



Centre d'intérêt : finance, marketing, management



Mes compétences :

Banque

Finance

Management

Vente

Assurance