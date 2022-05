Malanto RAZAFINDRANAIVO

Professeur, formateur, concepteur pédagogique multimédia, ingénieur pédagogique, responsable des labs, digital learning manager... Quelque soit mon poste, j'ai conçu et/ou animé des formations présentielles et/ou digitales dans le but de répondre aux objectifs fixés et satisfaire les clients.

Je suis disponible pour relever tout challenge qui me permettra d'exploiter au maximum toutes mes compétences et mes qualités. Je souhaite développer l'utilisation de nouvelles modalités pédagogiques, digitaliser la formation et accompagner le changement, en Rhône-Alpes ou en télétravail.



Mes compétences :

Scénario Audivisuel

Microsoft Office

Enseignement

Ingénierie de formation

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

Bookkeeping

eLearning

Biotechnology

Food Hygiene

Project Management

Taxation

Java

Adobe Captivate

Cascading Style Sheets

HTML5

JavaScript

Microsoft Office 365

OpenOffice

Python Programming

SCORM

XML