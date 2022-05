Malaury GARCIA

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Fonctionnelle au sein de l’ASP



Compétences AMOA :

- Connaissance du domaine de la formation professionnelle et de l’emploi

- Maîtrise des outils bureautiques standards

- Capacité d’analyse et de synthèse

- Rigueur, réactivité, autonomie, méthode et sens de l’organisation

- Bonne capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe

- Esprit d’initiative et sens des responsabilités



Mes compétences :

Programmeur

Gestion de projet

SQL

Informatique

SSII

ORACLE

PHP

Extranet

Formation professionnelle et emploi

Intranet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Travail en équipe

Pilotage

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Bureautique