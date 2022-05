Passionnée par l'univers du web et des nouvelles technologies, j'ai acquis 5 ans d'expériences dans le domaine SEO chez l'annonceur et en agence. Aujourd'hui, je souhaiterai rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force de proposition et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Référencement naturel / SEO

Html/css

Email marketing

Webmarketing

Web analytics

Prestashop

Google Analytics