Malauryne GRENON

Je m'appelle Grenon Malauryne , j'ai 22 ans et j'habite actuellement à Puteaux .





Diplômé d’un Baccalauréat Professionnel ARCU (Accueil, Relations Clients), je suis actuellement à la recherche d’une entreprise afin de continuer mes études en BTS Management des Unités Commerciales en alternance.



Extrêmement motivé par le challenge que représente de mener de front des études et une expérience professionnelle enrichissante, je me permets de vous écrire afin de vous proposer de mettre à profit ma volonté de travailler et d’apprendre au sein de votre service durant les deux années de mon BTS MUC en alternance.



Cette expérience serait pour moi un véritable tremplin me permettant dans un premier temps de poursuivre mes études dans la voie qui m’intéresse, mais aussi de débuter ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions.



Soucieuce de me perfectionner et résistant au stress, j’ai acquis au cours de mon cursus scolaire les qualités d’organisation et de rigueur nécessaire à ce poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à disposition.



En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distingués.



Mes compétences :

Word

Power Point

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus (Air , Rail, Car, Hotel)