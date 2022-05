Malcie AUZARY

Graphiste, illustratrice, et webdesigner accomplie, je touche à toutes les créations traditionnelles et numériques avec amour et passion pour donner à mes clients des créations originales, uniques et dans l'air du temps !



Un sac à dos rempli de voyages et d'expériences uniques mais également de 15 années d'expériences pro dans diverses agences de communication, médiatiques, groupe de presse mais également collectivités et pays, je garde le tout pour en extraire le meilleur et une créativité sans bornes !



Sans cesse en évolution, mes capacités et connaissances print s'étendent à présent vers des créations web et ultra-design mais tout en conservant un traditionalisme pour le dessin !



Mes compétences :

Communication

Art

Illustration

Adobe Photoshop

Journalisme

Graphiste

Communication visuelle

Culture

Publicité

Flash

Illustrator – Photoshop – indesign

HTML

Cascading Style Sheets

Muse

Macromedia Flash

WordPress

Pubs

Edge Animate

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects