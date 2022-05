J'occupe actuellement un poste de commercial itinérant au sein de la société PRIMO, membre du groupe ALLIANCE-COM.

Je suis en charge du secteur Sécurité / contrôle d'accès et developpe des partenariats avec les installateurs pour les accompagner dans leur projet.



Mes compétences :

Suivi du déroulement des contrats & devis

Analyse des résultats commerciaux et financiers

Prise de rendez-vous clientèle

Négociation et développement du C.A

Négociation commerciale