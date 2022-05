Malcolm STEWART

20 ans d’expérience reconnue au sein d’un groupe international à forte VA (secteurs Automobile et Aéronautique), y compris dans des contextes internationaux (anglais courant)



Compétences GESTION DE PROJET

• Identifier les attendus du client, définir les orientations stratégiques, décliner des objectifs QCDP clairs et quantifiés

• Etablir un macro-planning de développement, et jalonner son suivi

• Identifier les risques, gérer leur levée à travers un plan de validation, arbitrer

• Définir et négocier le budget nécessaire à l’atteinte des objectifs, piloter l’atterrissage budgétaire



Compétences MANAGEMENT

• Encadrer, motiver et développer les savoir-faire d’une équipe pour la rendre plus performante

• Optimiser les processus et les méthodes de travail pour gagner en efficacité

• Coordonner en transverse, recadrer et motiver l’ensemble de l’entreprise en présentations plénières trimestrielles



Compétences TECHNIQUE & CONCEPTION MECANIQUE

• Définir les attendus d’une étude et la pré-dimensionner

• Etablir des RFI/RFQ, négocier/affecter un fournisseur en cohérence avec la stratégie Supply Chain

• Contrôler, critiquer et valider les études avant leur lancement en fabrication

• Etablir une road-map de développement à court/moyen/long terme



Mes compétences :

Management de la qualité

Conception mécanique

Gestion du risque

Gestion de projet

Planning stratégique

Management