Maleca TOUTOUH

De formation ethnologue avec une mention en psycho-sociologie, je me suis toujours intéressée aux nouvelles technologies; La nécessité d’optimiser les échanges est liée à la complexification croissante de la société, de ses nouvelles méthodes d’investigation, de traitements et des structures de prise en charge. En effet la pratique d’une activité dite moderne et de qualité ne peut être dissociée d’un traitement rationnel de l’information et plus précisément l’informatisation des données qui apparaît comme un élément fédérateur et intégrateur indispensable.

Cette informatisation des données aide à recueillir les faits, à les historiser en même temps qu’elle va servir à les interpréter.

De ce cheminement résulte la mise en place de réseaux de traçabilités et de communications efficaces qui vont permettre de rapprocher les compétences les unes des autres et ainsi, faciliter l’accès aux connaissances nécessaires à leur prise en charge.



Notre philosophie est de mettre les nouvelles technologies au service d'une plus grande proximité des hommes et de les rendre accessibles à tous.





En créant Consult-me; nous créons un lien vers une meilleure communication et une visibilité devenue indispensable sur la Toile.



Consultez nos réalisations:

http://www.consult-me.eu/Nos-Realisations.php



Mes compétences :

Visites virtuelles

Web

Marketing

HTML

Gestion de projet

Community management

Communication

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator