Malecki THOMAS

La société GEBOA recrute un technicien.



Dans le cadre son développement, notre bureau d’étude basé à Dijon (21) recherche un technicien Génie Civil / Ouvrage d’Art pour intégrer son équipe.



Sous la responsabilité d’un ingénieur, vous serez amené à :



- Réaliser des documents d’avant-projet et de projet,

- Réaliser des plans de coffrage / ferraillage,

- Mettre au propre des notes de chantier,

- Réaliser des relevés sur site et des diagnostics d’ouvrages d’art (ponts, murs …),

- Participer à des campagnes de diagnostics structurels de bâtiments,

- Participer à la rédaction des rapports,

- Effectuer des suivis de chantier,

- Assister le responsable d’affaire.



Vous serez amené à faire des déplacements sur la France Métropolitaine. Le poste est à pourvoir immédiatement.



Profil recherché:



- Niveau BTS / DUT Génie Civil minimum,

- Expérience à un poste similaire de 3 à 5 ans souhaitée, débutant motivé accepté,

- Maîtrise du logiciel AUTOCAD,

- Maîtrise des logiciels WORD et EXCEL,

- Permis de conduire catégorie B.



Si ce poste vous intéresse, vous pouvez me joindre au 06 28 60 82 92.