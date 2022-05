Malégué Adama COULIBALY

Jeune dynamique,motivé, organisé et aimant le travail bien fait travaille dans le secteur de la Logistique précisément le E-Commerce (JUMIA COTE D'IVOIRE) depuis le 23 Juin 2014 après un stage de soutenance et de perfectionnement de neuf (7) mois dans une Organisation Non Gouvernementale dénommée PSI-CI (Population Services International) sis II Plateau 7 ème tranche. Mon objectif actuellement est de mettre mes compétences plurielles au service de nouvelles structures.





Mes compétences :

Gestion des stocks

Microsoft Excel

Gestion des Immobilisatios

Microsoft Word

Gestion des Approvisionnements

OMS ( Logiciel de gestion de stocks)