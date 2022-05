Seydou COULIBALY

Présentement superviseur Fuel & Lubrifiant Tongon SA Supply chain du groupe Randgold Resources.

J'ai pour activité le contrôle et la gestion du stock , aussi le contrôle, l'approbation des factures fournisseurs. La mise en place de procédure de gestion, de sécurité et environnement selon la politique de développement de l'entreprise.

L'anticipation des besoins des ends users et des fournisseurs, la flexibilité dans l'approche de ces besoins sont les conditions indéniables de la croissance à long terme.

Pour cela, j'accorde un intérêt à ces préoccupations tout en analysant avec précautions pour répondre aux défis. .

Fort d'un esprit de conquête, d'ouverture, j'aime participer au développement du leadership de l'entreprise en contribuant de façon efficace aux missions de développement.

Ainsi la multiplicité des défis rencontrer m'ont permis de forger une méthodologie et un sens organisationnel. Autant d'atouts pour m'adapter et m'intégrer au sein d'une équipe dynamique et motivé.



Mes compétences :

HSE

SAP

Procurement quality

Secourisme et Extincteurs d'incendie

Anglais des affaires

Maîtrise Du Système Lafon Pour La Gestion Globale

Warehouse management

Inventaire

Logistique

CHSCT:Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail