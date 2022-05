Malek AMELLAL

Bonjour à tous,



Donc voila, je dispose d'une expérience managériale avérée, réactif, je fait preuve d'organisation et d'efficacité dans les missions qui me sont confiées, aussi je suis doté de qualités relationnelles avec des compétences avérées en négociation avec les fournisseurs.

Rigoureux et volontaire,je suis convaincu de posséder les qualités et les compétences requises pour vous donner satisfaction. Espérant que mon profil saura retenir votre attention. je reste à votre entière disposition pour un complément d'information ou un entretien que vous pourrez me proposer..

Mes salutations distinguées.