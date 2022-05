Malek Boualem en quelques lignes :



- Discours à l’Assemblée Nationale Française sur l’apport des Technologies de l’Information et de la Communication dans le bassin méditerranéen, lors des « Premières Assises de l’enseignement de la langue et de la culture arabes en France » dans le cadre du projet de l’Union pour la Méditerranée, octobre 2008 (voir page 15, Malek Boualem).



- Co-auteur (Malek Boualem et Stéphane Harié) de l’éditeur de textes multilingues MtScript (Solaris et Linux) téléchargeable à l’URL : http://aune.lpl.univ-aix.fr/projects/multext/mtscript/



- Co-lauréat du Prix CNRS/ANVIE de la valorisation de la recherche scientifique (Malek Boualem et Stéphane Harié), 1996.



- Membre du Conseil d’Administration de l’ATALA entre 2003 et 2009.



- Expert évaluateur de projets soumis à des programmes nationaux, européens et canadiens.



- Membre de nombreux comités scientifiques de revues et de conférences nationales et internationales.



- Expert en traitement automatique des langues naturelles, en traduction automatique et en multilinguisme en informatique.



- Expert Senior au centre de recherche de France Telecom Orange Labs (filière Recherche).



- Encadrement de thèse(s), de postdoc(s), d’ingénieur(s) à France Telecom Orange Labs.

- Membre de jury(s) de thèses de doctorat en informatique en France et en Algérie.



- Responsable de plusieurs projets de recherche au sein de France Telecom Orange Labs.



- Diplôme d’ingénieur en informatique, Université de Sétif, Algérie, 1986.

- Diplôme de Master (DEA) en informatique, université de Nice, 1987.

- Diplôme de Doctorat en informatique (spécialité en traduction automatique) préparée à l’INRIA Sophia Antipolis et soutenue à l’université de Nice en 1993.



Mes compétences :

Senior research expert in natural language process