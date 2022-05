Malek BOUCHENEB

Je suis titulaire de diplôme d' ingenieur en génie électrique et électronique option électrotechnique.



Ma formation m'a permis d'acquérir des notions dans plusieurs domaines tels que l'électrotechnique, l'automatisme et l'informatique. Ainsi que Mes expériences professionnelles m'ont donné envie d'aller plus loin dans l'acquisition des connaissances dans le secteur industriel. Tel que Lors mon dernier travail au sein de SARL Taiba Food Company en qualité d’Électromécanicien, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances ainsi que mon goût pour le contact, les responsabilités et la prise d'initiative.





Mes compétences :

Microsoft Office

Electronique de puissance

Réseaux électriques

Haute tension

Electrotechnique

