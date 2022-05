Malek BOUKARI

Bonjour, je suis une jeune diplômée titulaire d'une mastère professionnelle en Banque et Assurance ainsi que d'une License appliquée en Techniques d'assurance spécialité banque, monnaie et finance.



Je suis aussi titulaire d'un diplôme CEFE ( création d'entreprise et formation des entrepreneurs).

J'ai effectué un stage pratique au sein d'un établissement bancaire,ainsi au sein d'un agence d'assurance, je suis très intéressée pour un poste dans le domaine économique.



Veuillez me contacter sur mon e-mail malakboukari@gmail.com ou angelboukari@hotmail.fr



Merci pour votre attention.