Malek CHAKHMOUME

Ingénieur en nutrition, alimentation et technologie agro-alimentaire

stage pratique en cours des études en matière de production agro-alimentaire, analyse physicochimique et microbiologique.

Expérience professionnelle : 1- chef d'équipe au sein des moulins privé (minoterie et semoulerie.

2-Inspecteur QHSE au seine d'une entreprise de full catering

3- Inspecteur QHSE principal dans la même entreprise

4- des formations dans les révérence 9001, 14001, 18001 et 22000, leader shipe, communication

5- Superviseur en restauration, hébergement....etc.