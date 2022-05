Actuellement étudiant en MBA spécialisé Marketing et Communication Santé à l’institut Léonard De Vinci/Pole Universitaire Léonard De Vinci,



je suis actuellement en stage medico-marketing chez philips healthcare.



Je suis titulaire d’un diplôme de docteur en médecine promotion 2008 et d’une expérience de deux années d’internat en Radiodiagnostic et imagerie médicale 2008-2010.



Mes compétences :

Chef de produit

imagerie

Imagerie médicale

Marketing

Médical

Pharmacie

Radiologie