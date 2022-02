Malek KILANI

Grâce à plusieurs formations en soft skills et à des années d'études/recherche et d'expérience professionnelle, j'ai pu acquérir plusieurs compétences en communication et en présentation, pour enfin trouver ma voie dans le travail d'avant-vente où je peux utiliser mes compétences préférées telles que la créativité, la polyvalence. et la résolution de problèmes, garantissant la satisfaction du client sur la solution logicielle qui répond le mieux à ses besoins.



Aujourd'hui, j'ai l'incroyable opportunité de travailler sur le leader mondial des logiciels ERP (SAP) avec une expertise approfondie dans l'industrie agroalimentaire.



Au plaisir de communiquer/discuter avec des optimistes technologiques :)



Mes compétences:

Microsoft Office

Business Development

SAP ERP / Vistex

Oracle E business Suite

Présentation

Agronomie

Management

Communication

Business Process Management