Malek Nour El Houda ADJERIME

Mlle ADJERIME Malek Nour El Houda :



Dans le domaine professionnel depuis la fin 2013, j'ai occupé le poste d'ingénieur développement Web (Junior Web Developer) dans une boite de développement spécialisée dans les services web. Mes principales tâches étaient:

- L'étude des faisabilités techniques et commerciales.

- Le choix des technologies utilisées.

- La conception et la réalisation.



Formation de base:

* Ingénieur d'état Informatique diplômée de l’École Supérieure d'informatique (Ex: INI).

* Master 2 Informatique en Urbanisation des Systèmes d'information (ESI ex: INI).

* Diplôme IDE (International Diploma of English), à l'ALC Alger.

* Toeic Juillet 2013, score: 800.



Mes compétences :

Php 5

BootStrap

Sql server 2008

CSS 3

Html 5

JavaScript/Ajax

Drupal

MySQL

JQuery UI

Yii

Ubuntu

JQuery

Informatique

Recherche opérationnelle

Urbanisation des systèmes d'information