Malek SAKKA

Ingénieur développement .Net / Support



- Projet Outil de caisse « DotSoft » :

Ayant acquis les droits d’exploitation du code source de la solution, l’objectif était de bien l’exploiter afin de

garantir la maintenance et l’évolutivité. La tâche était d’adapter certains modules aux besoins spécifiques du client

ainsi que de développer des nouveaux modules sur mesure tout en préservant la cohabitation et la performance. En

complément et pour des besoins en données d’autres outils parallèles, des Services Web d’injection et d’intégration

des données de caisse ont été développés.

• Technologies .Net (tableaux de bord, migration données...)

• Programmation ASP classique, ASP.NET, VB.NET , SQL et PL/SQL

• Base de données Oracle





- Projet - Application back office « DotSoft » :

Tout comme l’outil de caisse, le back office qui est une application web, fait partie de la suite « DotSoft », l’objectif

était d’adapter certains modules aux besoins du client, de développer des nouveaux modules spécifiques ainsi que

de l’améliorer en intégrant certains outils pour la qualité des données, de reporting, et de géolocalisation ..

• Intégration des outils de qualité de données , de reporting et de géolocalisation :

- Qas Unify : dédoublonnage et de dé duplication des données client

- Qas Pro Web : vérification des adresses postales saisies

- API Javascript Google Maps

- HightCharts : Bibliothèque javascript de graphiques

• Programmation ASP classique, ASP.NET, VB.NET, SQL, PL/SQL, Javascript et CSS

• Base de données Oracle





- Projet interne : lanceur des éditions « ChopeWeb » :

L’objectif était de proposer un outil simple et rapide pour la création des éditions, et de proposer

des interfaces conviviales aux utilisateurs finaux leurs permettant de lancer les éditions pré-paramétrées sur écran

ou en planifié. L’idée était de garantir le caractère « dynamique » des interfaces lors du lancement en proposant la

possibilité de choisir, selon des critères saisis ou pré-saisis, et selon des critères dynamiques

(opérateurs, liste de valeurs, valeurs multiples ..), des éditions aux différents formats (pdf, excel, word ou txt)

• Conception graphique et fonctionnelle et développement

• Développement de l’environnement de données et création des procédures PL/SQL des éditions

• Intégration de l’outil Quartz (Java) pour la planification par les expressions CRON

• Rédaction de la documentation technique et du manuel d’utilisation

• Programmation ASP.NET, VB.NET, SQL, PL/SQL, Javascript, CSS et Java

• Base de données Oracle



- Projet de ticketing "SVP" :

Cet outil vient pour remplacer la solution Bugzilla.

Notre mission consistait à créer des interfaces ergonomiques et spécifiques.

Aussi, la création des requêtes et des tableaux de bord pour assurer le reporting et les suivis.

De plus, des passerelles étaient mises en place pour garantir la synchronisation des données entre différents systèmes.



Mes compétences :

Asp.net

Vb.net

.net

ITIL

Support informatique