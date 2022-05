Je fait le meilleur métier au monde( c'est ce que je voix personnellement)satisfaite de mon choix et j'ai beaucoup de choses à réaliser au future . je suis trés sociable et la source de m'on inspiration d'ecriture est les gens qui m'entourent et la socièté dans laquelle je vie.

je m 'amuse bien et surtout je suis contente d'être ce que je suis.



yazid malek



Mes compétences :

Dance

Journalisme