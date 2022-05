Malem THÉRÈSE

Travailleuse et Passionnée, je suis capable de m'investir pleinement pour un patron avec qui il est possible de partager certaines valeurs : Ethique, Reconnaissance, Partage et Solidarité.

A l'époque, où travailler et garder son emploi peut être un luxe, je souhaite intégrer une équipe pour laquelle un des grands enjeux serait de faire progresser son entreprise.



A la cinquantaine, une deuxième étape de carrière s'amorce. A vous de décider s'il m'est envisageable de faire partie de votre cercle de collègue......