Malfait YVONNE

Je suis passionnée d'informatique notamment de création de site web et d'e-commerce.

J'ai suivi une formation de développeur logiciel que je viens de terminer avec succès en obtenant le titre professionnel de niveau III. Je possède d'ores et déjà une certaine maîtrise des langages de programmation.

La mise en œuvre des différentes étapes à suivre pour la réalisation et le suivi d’un site WEB (analyser, concevoir, créer, réaliser, tester et enfin lancer l’application) sont très intéressantes et enrichissante.

J’aime travailler en équipe, j’ai le goût du contact, du challenge, et m’investis totalement dans toutes mes activités professionnelle. Je souhaite mettre à profit ma polyvalence et mes acquis.



Mes compétences :

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Advance beton

Architech.PC

Adobe Photoshop