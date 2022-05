Malgorn STEPHANE

A bientot 40 ans avec deux grandes experiences dans les domaines suivant cuisinier et agent d entretien espace vert et espace naturels, je cherche un poste de cuisinier de collectivité riche d une expérience de 11 ans je cherche un poste autour de landerneau et brest j ai la disponibilité de pouvoir faire des extras mon objectif est le cdi a plein temps pour un salaire mini de 1400 euro net plus compensation a négocier



Mes compétences :

Jardinier des zones horticole et naturels

Cuisinier collectivites ephad