Malgorzata BARREK

Je suis administratrice dans Fondation Wazka, éducateur non formel, animateur de communautés locales, consultant pour les ONG et les institutions culturelles dans le cadre de la collecte de fonds international (foundraising), des stratégies de développement. Je suis responsable des activités de CSR (Corporate Social Responsibility) dans mon organisation. Les gens sont ma passion et j'aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Excellent niveau d’anglais

Méthodologie de recherche et d’analyse sociologiqu

Gestion d’équipe et suivi de budgets

Recherche et collect des fonds

Bon relationnel et capacité d’adaptation

Recherche et développement de partenariats interna

Développement de stratégies pour les institutions