Malgorzata OSTAPIUK

Honeywell International est leader mondial dans le domaine de la technologie et de l’industrie avec une présence dans plus de 120 pays et plus de 125,000 employés. Honeywell s’engage à fournir des produits et des services de qualité ainsi que des solutions innovantes afin de pouvoir toujours répondre aux exigences de ses clients.

En France, nos 1300 employés contribuent au quotidien au développement, à la production et à la commercialisation de produits et de services permettant de répondre aux besoins et exigences de nos clients dans un esprit de partenariat et d'accompagnement.