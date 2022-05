Malia METELLA

Capitaine de l'équipe de France de natation.

La chance de voyager partout dans le monde grâce à ma passion.

Découvrir des personnes avec diverses cultures

J'adore voyager et échanger.

Donner des conseils

Honnête et discrète,

Influençable d'humour variable.

Combatif sans colère, mais avec la passion de convaincre.

Aimant le retrait.

Très méthodique et doté d'une grande Réceptivité.

Un talent de médium.

Des natures paisibles

Et cordiales.



Mes compétences :

Voyage

Natation

Sports

Surf

Sport

Audiovisuel