Actuellement à la recherche d'un emploi, je suis vivement intéressé par le poste de technicien support ou de webmaster.



Travailleur et volontaire, possédant une très bonne faculté d'adaptation et un sens du relationnel développé, je souhaiterais joindre mon dynamisme à celui de votre entreprise.



Je suis en effet diplômé du GRETA de Rouen, école qui m'a permis d'acquérir une solide formation et une expérience utile en entreprise : j'ai eu l'occasion de faire 2 stages au sein des sociétés GRETA et ISII-TECH. J'y tenais le poste de webmaster et administrateur systèmes et réseaux et y ai validé avec succès l'ensemble des missions qui m'ont été confiées. De plus j'ai travaillé dans le support informatique que ce soit téléphonique ou de proximité chez Osiatis ainsi que dans l'exploitation de plusieurs bases de données chez Olympe informatique



Je reste à votre entière disposition pour tout entretien, qui vous permettra de connaître plus en détail l'ensemble de mes motivations.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses.



Malik Tayar



Mes compétences :

Webmaster

helpdesk

Installation

configuration

Microsoft Windows 10

Windows Server

Microsoft Windows XP

SQL

ARS

Active Directory

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

GIMP

HTML

ITIL

Lotus 1-2-3

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Excel

Microsoft Windows 7

Microsoft Word

MySQL

Oracle PL/SQL

Personal Home Page

VMware

VMware vSphere

Virtual Network Computing