Malika AHMIM

Actuellement à la recherche d'un poste en INGÉNIERIE DE FORMATION.

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine numérique et Plus de 10 ans d'expérience dans la formation professionnelle d'adultes. Pédagogue, dynamique, créative et est force de préposition.

Je cultive:

- L’écoute active,

- Le sens de travail,

- La culture du résultat.

En mettant mes compétences opérationnelles au service de votre structure.



Mes compétences :

Formateur

Bureautique

CIEL

BTS AG

BTS Négociation

BTS management des unités commercial

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Définir et mettre en œuvre des actions commerciale

Analyser les besoins en formation

Prospecter les entreprises et les financeurs

Mettre en place un système d’évaluation et rédiger

Ingénierie de formation

Sphinx Software

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta