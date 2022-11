Mallaury LEYRIT

Suite à une année en Licence Professionnelle Management des PME PMI à L'EUM à Clermont-Ferrand, je suis actuellement en Master 1 Marketing et Communication Commerciale en vue d'intégrer des la rentrée prochaine le Master 2 Carrière de la Banque et de l'Assurance dans la même école.





Je suis une personne sérieuse, travailleuse, dynamique, et extremement motivée, et qui s'intéresse particulièrement au secteur bancaire et au métier de gestionnaire de clientèle professionnels.



Mes compétences :

GANTT Project

Management

Comptabilité

Marketing

Microsoft Access

Microsoft Excel

Ciel Compta

Ciel Gestion

Microsoft Word

Ciel Paye

Prospection

Organisation

Microsoft PowerPoint