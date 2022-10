Malorie Mandeville

GAC est un cabinet de conseil international spécialisé en amélioration de la performance globale et locale des entreprises innovantes.

Je suis, quant à moi, l'ambassadrice du Département Performance Innovation pour la région Ile-de-France/Centre au sein duquel nous accompagnons les entreprises innovantes de toutes tailles de l'idéation à la réussite commerciale en passant par les financements publics et privés.

Nous intervenons notamment sur les deux thématiques suivantes :

- Le management de l'innovation : ateliers de créativité (open innovation), enquêtes/études (marketing de l'innovation), sourcing (théses Cifre), outils numériques (Innosurvey pour le diagnostic de l'innovation, MyCIR pour la gestion numérique du CIR en toute autonomie pour les Start-up et PME, IdeXlab plateforme d'open innovation.), etc.

- Les financements :

* Avances récupérables et/ou subventions publiques : pour les projets de R&DI (nationaux et internationaux), de développement commercial/international, pour les investissements industriels/de décarbonation

* CIR/CII/CICO (missions sur mesure),

* IP BOX dispositif fiscal incitatif permettant l'application d'un taux réduit de l'IS sur les produits de brevets, de licences et/ou de COV.

* Levées de fonds,

* Préfinancement du CIR,

* etc.



