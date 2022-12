Malvina CHEVET

Je suis une marketeuse et une communicante efficiente experte des problématiques de marketing multidimensionnel.

Pourvus de 4 ans d’expérience, je sais me glisser dans la peau d’une organisation de 300 personnes comme dans celle d’une TPE qui se lance.

J’ai l’habitude de travailler sur tout type de problématiques : événementielles, datas, retails, leads, BtB, de notoriété, d’image ou encore de fidélisation, etc...

Je suis à votre écoute pour développer ensemble votre entreprise sur l’idée du « consumer centrisme cross canal ». Je serais ravie de faire partie de votre équipe et de vous accompagner dans le développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Communication

Médias

Publicité

Webmarketing

Web digital

Médias sociaux

E-commerce

Web marketing