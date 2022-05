Paul GIRARD

Récemment diplômé de Grenoble École de Management et spécialisé en marketing et digital, je recherche actuellement un poste de Chef de produit junior ou Chef de Projet digital.



Fort d'une expérience de 16mois dans des entreprises telles que Salomon et Reckitt Benckiser, je suis à la recherche d'une entreprise qui me donnera l'opportunité de réaliser mes objectifs professionnels : un poste ou les challenges ainsi que les missions font appels à la créativité, le tout dans un environnement multiculturel



Mes compétences :

Études qualitatives

Marketing opérationnel

Business development

Études quantitatives

Communication

Marketing direct

Marketing stratégique

Gestion de gamme

Webmarketing