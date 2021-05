Mamaane Oumarou RACHIDA

SL2T sarl (service logistique transport talak ) est une entreprise personnelle avec un capital de 24millions , nous disposons de deux camions bennes qui opèrent dans le secteur du BTP et bientôt le transport de marchandises , avec un effectif de cinq personnes dont la promotrice qui occupe le poste de directrice général , un comptable et trois chauffeurs nous sommes affilié à la CNSS. Nous comptons sur votre collaboration afin de mieux service nos clients pour tout besoin merci de prendre attaché avec la direction voire contact en dessous :

98652371



Avec SL2T c'est l'efficacite et la ponctualité sur vos chantiers merci pour votre confiance .