Je recherche un poste de Responsable Achat International, si possible avec du management et en expatriation.

Je n’ai pas, à priori, de restrictions particulières, concernant les pays.



Compétences :

. • Achat International - Audits Fournisseurs et processus qualité - Gestion de projets et R & D

. • Supply-Chain, logistique, ordonnancement . • Sciences industrielles et production...

. • Incoterms



Diplômes et formations :

. • Master II Sciences de Gestion (Droit, Economie, Gestion)

. . . Université de Strasbourg (Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion)



. • Master II Achats International

. . . Novancia Business School (HEC Executive Education - Ecole de Commerce Paris)



. • DESS Management Qualité Totale et des Organisations

. . . Université Paris-Est Marne-la-Vallée



. • Formation au métier de Consultant - ITG Paris



. • Coordonnées :

. • e-mail : jean-claude.gasson@wanadoo.fr

. • tél. port. +33 (0) 6 77 47 92 33

.

. • Présent sur LinkedIn :

. • http://www.linkedin.com/pub/gasson-jean-claude/ ...



Mes connaissances techniques et mon expérience réussie de l'Industrie m'ont permis de déployer des projets d'Achat à l'International.



J'ai participé à la mise en place de projets à l'International (Italie, Iran, Maroc, Chine, Inde....) avec des évaluations de plus de 50 sites industriels dans ces pays et en négociant avec les Fournisseurs et tous les Services connexes de l'Entreprise.



Je suis familiarisé de longue date aux systèmes industriels de grande production, ma volonté et ma

curiosité insatiable, liée à mon esprit de synthèse, m'ont permis de déceler les améliorations potentielles chez les Fournisseurs et d'anticiper les points de blocage pouvant survenir.



D'une façon plus générale, je recherche un poste dans :

. • le Management de nouveaux Projets à l'International

. • les Achats

. • les Études de coûts

. • la Qualité liée aux Achats

. • les Audits Qualité Fournisseurs

. • le suivi et la mise en place de projets et d'installations industrielles...



Et quelque soient les secteurs, mes compétences y sont transposables.



J'étudierai toutes les propositions, y compris à l'International, et ce sera avec plaisir que

je vous rencontrerai pour échanger et vous présenter de façon constructive mon parcours

et mes objectifs futurs.



Centre d'intérêt : éclectisme culturel



. • Mots-clés :

Lean Management, leadership, pilotage, achat, expediting, procurement, lead, sourcing, assurance qualité, EAQF, ISO/TS 16949, QS-9000, méthodes et outils, mesure qualité, coordinateur, coordination, engineering, projet, planning, délai, international, lcc, asie, golfe persique, aéronautique, défense, militaire, armement, hélicoptère, véhicule, production, mécanique, pièces chaudronnées, chaudronnerie, pièces tôle, plasturgie, fonderie, injection, extrusion, usinage, forgeage, aluminium, ERP SAP, énergie, Oil & Gas, Subsea, Nucléaire, Areva,

tracteurs, camions, engin TP, minier, carrières, travaux publics, convoyeur, excavateur, à godets, à pelle, tombereaux, concasseurs, granulat, cribleuse, foreuse, tarière, terrassement, générateurs, compresseurs, articulé, compacteur, matériels de mines, uranium, matière ionisante, emballage, CEA, TNI, Areva, Centrale,



Gabon, Congo, Niger, Nigeria, Ouganda, Angola, Pointe Noire, Inde, Corée, Mali, Cameroun,

République centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo,

Guinée équatoriale, Tchad



sens de l'écoute, bon relationnel, pugnace, culture technique, approche de l'inter culturalité, méthodes et outils de mesure de la performance, mobilité internationale

très haut niveau de culture générale : capable d'aborder des sujets extrêmement variés et divers.

Management relation fournisseur, culture technique, formé aux sciences industrielles,

stratégie achat industriel, gestion des obsolescences, supply chain, (QHSE)



Mes compétences :

Achat

Qualité

Sourcing

Armement

Leadership

Coordination

International

Aéronautique

Production

Véhicules Poids lourds

Relations interculturelles

Qualités relationnelles

Énergie

Technique de production

ERP SAP

Sciences industrielles

Secteur Nucléaire

Expediting

Machines agricoles

Chaudronnerie

Usinage

Machines Secteur TP et Minier

Connaissances techniques

Incoterm