Je me nomme Mamadou DIAMOUTENE, diplômé en droit public interne de l'université de Bamako, et Administrateur de l'Action Sociale uneformation que j'ai reçu à l'Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS) option Développement Social. J'ai eu à faire pas mal de formation au cours de mon parcours comme vous remarquerez dans mon CV. Je parle couramment le Français ; le Bamanankan, et un peu l'anglais.



Mes compétences :

une Administration

World

Tribunals

PC Hardware

Oracle

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Apple Mac