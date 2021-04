Mamadou DRAME

Ingénieur études mécanique,

Master 2 Génie mécanique à l'Université de Poitiers.

Recherche active de poste d'Ingénieur conception mécanique/Calculs et simulation numérique.



Mécanique : analyse de cahiers de charges, analyse fonctionnelle et de risque, études et essais, conception Creo ou Catia V5, simulation (RDM), mise en plan, cotations ISO, calcul de chaînes de côtes, nomenclature, co-design, relation entre services, client/fournisseur.



Outils :

Maitrisés : Pro-Engineer (Creo), Catia V5, NewPDM, Pack Office ;

Connaissances : Promechanica, ANSYS, Moldflow, Solidwork, SAP, Windchill ;



Matériaux : métalliques et plastiques.



Plasturgie : matériaux plastiques, analyse rhéologique (injection plastique), cotation de pièces plastiques, analyse de dépouille, presse d'injection (notions)



Compétences : Mécanique, électronique, optique, photomécanique, éléments finis, résistance des matériaux.



Disponible maintenant et mobile sur toute la France.



Connaissances :

Mécaniques, hydrauliques

Robotique

Modélisation 3D

Simulation numérique

Calcul de chaînes de côtes

Calcul de structure

Cotation fonctionnelle

Optique

Métrologie

Moldflow

Plasturgie

Creo/ Pro-Engineer

Promechanica

Solidworks, MECA3D,

RDM6, ANSYS Workbench, Matlab, Cotation ISO,

Pack Office, Libre office,

Matériaux (métaux et plastique),