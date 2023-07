Mame Awa DIOP

Actuellement stagiaire chez Sopra Stéria pour une durée de 6 mois (20/07/2015 - 15/01/2016)



Particulièrement intéressée par le domaine du BI et du développement des bases de données (Oracle, SQL Server, SQL.), j'aimerais approfondir mes connaissances dans ces domaines et ainsi participer au développement et à la réussite de vos projets.



Ma formation m'​ a permis de développer mon autonomie et ma rigueur, et grâce aux projets effectués, j'ai pu aussi apprendre à travailler en groupe et donc avoir un bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

UML/OMT

SQL

Oracle PL/SQL

SQLPlus

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Lifecycle Management

Joomla!

JavaScript

Java

HTML

ETL

Cascading Style Sheets

CCNA

C Programming Language

BusinessObjects Web Intelligence

Business Objects

Business Intelligence