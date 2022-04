Musky TRUONG HUU

Bonjour à tous,

Après une formation axée sur l'énergétique et le développement durable, et deux missions dans les énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque), je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans les domaines de l'énergie et de l'environnement (énergies renouvelables, efficacité énergétique, éco-conception).

Mobile sur tout le territoire français, et également à l'international, mon projet professionnel est de travailler dans le développement et l'étude de projets.

N'hésitez pas à me contacter (musky [dot] th [at] gmail [dot] com) si vous souhaitez échanger sur de possibles perspectives.

Cordialement.





Mes compétences :

Résistance des matériaux

Science des matériaux

Énergies Renouvelables

Transferts Thermiques

CAO

Modélisation par la méthode des éléments fini

Eco conception

Efficacité énergétique