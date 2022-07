Diplômée d'un Bachelor en communication de l’institut des médias l’ISCPA Paris, Mandy Falla Laviso fait ses classes de journaliste au sein de la rédaction de Creole Media Agency (CMA) avec pour mission de co- présenter le ZCL aux côtés de Danik Zandwonis du lundi au vendredi .

Dés son entrée sur la scène du ZCL , Mandy s’est faite remarquer autant par la pertinence de ses questions aux invités que par son look de black beauty nappy

Son intérêt pour le marketing et la com’ l’ont amené à travailler dans l’événementiel, la pub et la mode. Avant d’organiser des défilés, Mandy, ex-Miss Guadeloupe et demi-finaliste à l’élection de Miss France, a également été mannequin puis coach de candidates aux concours de beauté. De nature communicante, Mandy Falla-Laviso est férue de de shopping et de voyages à la rencontre des cultures du monde.

Aimant se lancer des défis, depuis Novembre 2016, Mandy anime sa propre émission intitulée "Voilà C'est Dit" qui met un coup de projecteur sur la culture et le monde associatif ... le tout dans la bonne humeur.

Avec son sourire, sa simplicité et son attachement à sa culture Mandy a toujours su rester proche de la population.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Management

Marketing

Communication

Autonomie professionnelle

Relationnel

Prospection commerciale