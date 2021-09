Mandy MONTPELLIER

Je suis Titulaire d'un master 2 en droit de l'urbanisme et de l'immobilier.



Actuellement, je suis employée dans un cabinet de syndic à Montpellier depuis 5 ans, où je gère seule un portefeuille composé d'une soixantaine d'immeubles.



Les connaissances acquises durant mes études et que j'ai pu mettre en pratique durant mes divers emplois (dans la promotion immobilière, la gérance, la location, la location saisonnière, la transaction, le syndic ...) me permettent d'être polyvalente et très vite opérationnelle.



Passionnée par le secteur immobilière, curieuse, dynamique et rigoureuse, je suis ouverte à toute opportunité professionnelle.



Mes compétences :

dynamique

polyvalente

Rigoureuse

Persévérante

Autonome

A l'écoute