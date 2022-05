Manel BEN AMOR

Ma fonction consiste à :

Analyser le besoin client

Définir et évaluer une solution technique

Participer à la mise en œuvre des actions correctives, préventives et d’amélioration

Appliquer et respecter les procédures relatives à la validation

Participer techniquement à la réalisation des projets

Répondre au question et encadrement

Ecrire les plans de validation à partir de la spécification technique.

Concevoir les outils de test, rédiger les procédures de recette.

Élaborer la critique des spécifications techniques

Analyser des données et les écarts observés au niveau de la spécification technique.

Passage des dossiers de validation, identifier les défaillances, anomalies et remontés les bogues sur un outil spécifique.

Analyse des bogues et définir les scénarios nominaux ainsi que les tests de non régression.

Réaliser les essais de test afin d’identifier les causes des problèmes détectés.

Apporter les modifications aux causes des problèmes détectés et tester les corrections.

Soumettre des améliorations et/ou des modifications au produit.

Définir les besoins matériels de validation.

Automatisation des tests sur Ranorex



Mes compétences :

Automobile

Conception

Diagnostic automobile

Électrique

Electronique

Maintenance

Test

Validation