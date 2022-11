Manel MANEL (FATNASSI)

Bonjour

Fort de mes 14 ans d'expériences, Je me permets de vous adresser ma candidature notons que :

- J'ai un diplôme universitaire de technologie en Architecture

-Excellente expérience dans tous les programmes d'ingénierie et j'ai la capacité de développer toutes les œuvres d'art et un professionnel dans le programme Bim-Revit, AutoCAD 2D/3D, Illustrator, Photoshop, SketchUp, Enscape, Lumion...

je suis capable de coordonner tous les travaux dingénierie (civil, architectural, mécanique, électrique)

-Bonne expérience sur site



Mon CV et portfolio conjoint est axé sur mes expériences , mais je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire



Espérant une prochaine collaboration, je vous prie de croire, en l'expression de ma considération respectueuse



Manel Fatnassi

Num téléphone:+216 52983220/+216 27694677

lien linkedin: https://www.linkedin.com/in/manel-fatnassi-6311b444/

Cordialement